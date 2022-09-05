РФ расторгла соглашение с Японией об облегчённом посещении Курил японцами
Российские СМИ сообщают о выходе Москвы из соглашения о курильских островах с Токио.
Вечером 5 сентября многочисленные российские информагентства со ссылкой на правительство РФ сообщили, что Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения с Японией по Курилам.
Согласно прежнему варианту соглашения, японцы, ранее проживавшие на Южных Курилах, могли посещать острова в особом упрощённом порядке.
Теперь же японцы, жившие на курильских островах, как и прочие их сограждане смогут попасть на Курилы по обычной унифицированной для всех процедуре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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