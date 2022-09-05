«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
Австрийская нефтегазовая корпорация OMV со штаб-квартирой в Вене, крупнейшая в Центральной Европе, получила лишь 30 процентов газа, заказанного в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники компании.
Энергоресурсы были недополучены по причине остановки турбины «Северного потока». По плану австрийцы собирались получить 5 сентября в 3,3 раза больше голубого топлива.
Ситуация интересна ещё тем, что OMV согласилась на условия российской стороны: оплату поставок в рублях.
Австрийское правительство пошло на это, чтобы избежать экономического кризиса поскольку, согласно словам Главы Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер, страна на 80% зависит от поставок газа из России.
К тому же при заключении договора канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Газпром» может потерять хранилище в Хайдахе, в том случае, если не будет заполнять его в достаточном объёме. Однако российская корпорация с середины июня уменьшала транзит газа по «Северному потоку».
Австрии пришлось забрать газовое хранилище из владений России (на самом деле Россия владела только 11,11 процента в хранилище, а управляет «Хайдахом» Федеральное сетевое агентство Германии).
«Газпром» приостановил транзит газа по «Северному потоку» 31 августа, обещав, что работа турбины возобновится с 3 сентября. Но 2 сентября на турбине нашли повреждение, и российская корпорация заявила, что не планирует пока возобновления работы механизма, который нуждается в серьезном обслуживании и ремонте.
Опубликовано: Храмова Оксана
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«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
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