Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей
Согласно отчету Wall Street Journal, Россия выступает против сокращения добычи нефти ОПЕК+, поскольку хочет иметь преимущество в переговорах с азиатскими покупателями, которые скупают ее энергоносители со скидками.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники встречаются 5 сентября, чтобы обсудить, нужны ли какие-либо изменения в поставках сырой нефти.
Саудовская Аравия, которая является ведущим экспортером нефти, в прошлом месяце предложила сократить поставки. Там заявили, что последние тенденции подорвали ценовые функции рынка.
Москва обеспокоена тем, что сокращение добычи ОПЕК+ может быть воспринято как признак того, что мировое предложение нефти превышает спрос.
Это может ослабить ее позиции в переговорах с азиатскими покупателями, которые увеличили экспорт нефти после того, как Европа и США запретили поставки из России.
Избыток сырой нефти в сочетании с падением спроса обычно приводит к снижению цен на нефть.
Источники сообщили WSJ, что этот сценарий был отмечен на недавней встрече ОПЕК+. В организации прогнозируют, что мировое предложение нефти будет примерно на 900 000 баррелей в день выше спроса в этом и следующем году.
Тем не менее, аналитики полагают, что на сегодняшней встрече ОПЕК+ сохранит добычу нефти на текущем уровне.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Бывший дипломат из Сингапура объяснил, чем может закончиться конфликт на Тайване
Бывший глава МИД Сингапура Джордж Йео предупредил, что конфликт на Тайване вызовет реакцию Китая, аналогичную реакции США на нападение Японии на Перл-Харбор, которое ускорило ее вступление во Вторую мировую войну.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой