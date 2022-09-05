Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей

Согласно отчету Wall Street Journal, Россия выступает против сокращения добычи нефти ОПЕК+, поскольку хочет иметь преимущество в переговорах с азиатскими покупателями, которые скупают ее энергоносители со скидками.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники встречаются 5 сентября, чтобы обсудить, нужны ли какие-либо изменения в поставках сырой нефти.

Саудовская Аравия, которая является ведущим экспортером нефти, в прошлом месяце предложила сократить поставки. Там заявили, что последние тенденции подорвали ценовые функции рынка.

Москва обеспокоена тем, что сокращение добычи ОПЕК+ может быть воспринято как признак того, что мировое предложение нефти превышает спрос.

Это может ослабить ее позиции в переговорах с азиатскими покупателями, которые увеличили экспорт нефти после того, как Европа и США запретили поставки из России.

Избыток сырой нефти в сочетании с падением спроса обычно приводит к снижению цен на нефть.

Источники сообщили WSJ, что этот сценарий был отмечен на недавней встрече ОПЕК+. В организации прогнозируют, что мировое предложение нефти будет примерно на 900 000 баррелей в день выше спроса в этом и следующем году.

Тем не менее, аналитики полагают, что на сегодняшней встрече ОПЕК+ сохранит добычу нефти на текущем уровне.