В Таиланде действуют особые правила и запреты для иностранцев
В Таиланде не принято скандалить и бурно выражать эмоции, даже если это происходит между членами одной семьи. Простой разговор на повышенных тонах тоже нежелателен.
Важное правило в стране – ни в коем случае не высказываться о короле в негативном ключе. Его здесь приравнивают к божеству, а за публичное оскорбление монарха можно оказаться в тюрьме на 15 лет.
Тюремный срок предусмотрен и за курение в общественных местах, включая пляжи. Речь идет как об обычных сигаретах, так и о вейпах, которые в стране вообще под запретом.
А за использование дрона без письменного разрешения могут назначить внушительный штраф. То же касается кормления рыб, сбора ракушек на пляжах и прочих нарушений экосистемы.
Тайцы носят закрытую одежду. Для туристов правила проще, но нудистских пляжей здесь нет. Не принято и торговаться, к тому же цены в стране и так невысокие.
Тайцы считают голову святой частью тела, касаться ее нельзя. Не стоит тыкать пальцев в людей, в том числе пытаться поманить пальцем официанта.
В помещения не принято заходить в обуви. Если перед входом в аптеку, массажный салон или другое заведения стоит обувь, значит, необходимо разуваться.
В Таиланде нельзя продавать или покупать статуи Будды, размер которых превышает 13 см. Считается, что в них может поселиться душа божества.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Бывший дипломат из Сингапура объяснил, чем может закончиться конфликт на Тайване
Бывший глава МИД Сингапура Джордж Йео предупредил, что конфликт на Тайване вызовет реакцию Китая, аналогичную реакции США на нападение Японии на Перл-Харбор, которое ускорило ее вступление во Вторую мировую войну.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой