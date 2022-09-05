В Таиланде действуют особые правила и запреты для иностранцев

В Таиланде не принято скандалить и бурно выражать эмоции, даже если это происходит между членами одной семьи. Простой разговор на повышенных тонах тоже нежелателен.

Важное правило в стране – ни в коем случае не высказываться о короле в негативном ключе. Его здесь приравнивают к божеству, а за публичное оскорбление монарха можно оказаться в тюрьме на 15 лет.

Тюремный срок предусмотрен и за курение в общественных местах, включая пляжи. Речь идет как об обычных сигаретах, так и о вейпах, которые в стране вообще под запретом.

А за использование дрона без письменного разрешения могут назначить внушительный штраф. То же касается кормления рыб, сбора ракушек на пляжах и прочих нарушений экосистемы.

Тайцы носят закрытую одежду. Для туристов правила проще, но нудистских пляжей здесь нет. Не принято и торговаться, к тому же цены в стране и так невысокие.

Тайцы считают голову святой частью тела, касаться ее нельзя. Не стоит тыкать пальцев в людей, в том числе пытаться поманить пальцем официанта.

В помещения не принято заходить в обуви. Если перед входом в аптеку, массажный салон или другое заведения стоит обувь, значит, необходимо разуваться.

В Таиланде нельзя продавать или покупать статуи Будды, размер которых превышает 13 см. Считается, что в них может поселиться душа божества.