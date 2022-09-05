На аукцион выставлена самая дорогая книга русского авангарда

«Литфонд» выставил на торги альбом «Супрематизм: 34 рисунка» Казимира Малевича

Отдельным лотом продаётся предисловие к изданию,которое считают манифестом данного направления в авангардистском искусстве, основанного в 1915 году Казимиром Малевичем.

Литографии, процессом печати которых руководил сам Малевич, отображают весь процесс эволюции супрематизма, начиная со всем известного черного квадрата.

Весь тираж в 100 экземпляров напечатан в Витебске в 1920 году.

В то время Казимир Малевич преподавал в этом городе и активно занимался творчеством.

Из всего тиража уцелело 14 альбомов. При этом 11 находятся за пределами России.

«Книга выставляется в полном комплекте вместе с предисловием впервые на российских аукционах. Это самая редкая книга Малевича. Сохранились, в основном, экземпляры, подаренные близким людям и соратникам. Их большая часть хранится в музеях. Представленный на торги экземпляр — из библиотеки ученика Малевича Леонида Домбровского», — рассказал «Известиям» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Стартовая цена предисловия — 1,8 млн.российских рублей. Альбома — 2,8 млн.