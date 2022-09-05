На аукцион выставлена самая дорогая книга русского авангарда
«Литфонд» выставил на торги альбом «Супрематизм: 34 рисунка» Казимира Малевича
Отдельным лотом продаётся предисловие к изданию,которое считают манифестом данного направления в авангардистском искусстве, основанного в 1915 году Казимиром Малевичем.
Литографии, процессом печати которых руководил сам Малевич, отображают весь процесс эволюции супрематизма, начиная со всем известного черного квадрата.
Весь тираж в 100 экземпляров напечатан в Витебске в 1920 году.
В то время Казимир Малевич преподавал в этом городе и активно занимался творчеством.
Из всего тиража уцелело 14 альбомов. При этом 11 находятся за пределами России.
«Книга выставляется в полном комплекте вместе с предисловием впервые на российских аукционах. Это самая редкая книга Малевича. Сохранились, в основном, экземпляры, подаренные близким людям и соратникам. Их большая часть хранится в музеях. Представленный на торги экземпляр — из библиотеки ученика Малевича Леонида Домбровского», — рассказал «Известиям» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.
Стартовая цена предисловия — 1,8 млн.российских рублей. Альбома — 2,8 млн.
Опубликовано: Храмова Оксана
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