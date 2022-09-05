Бывший дипломат из Сингапура объяснил, чем может закончиться конфликт на Тайване

Бывший глава МИД Сингапура Джордж Йео предупредил, что конфликт на Тайване вызовет реакцию Китая, аналогичную реакции США на нападение Японии на Перл-Харбор, которое ускорило ее вступление во Вторую мировую войну.

Он сказал, что люди не понимают, насколько серьезна проблема Тайваня для Китая, и недооценивают серьезность конфликта, если он возникнет.

По его словам, если возникнет конфликт из-за Тайваня, например, Китай проиграет первые несколько сражений и прольется кровью, это вызовет в китайской политике глубокую реакцию.

Йео отметил, что есть люди, которые думают, что Тайвань — это карта, которую нужно разыгрывать. Они не понимают, насколько серьезна эта игра. Для Китая это глубоко эмоционально.

Комментируя события на Украине, дипломат сказал, что китайцы «сидят смирно», не поддерживая позицию Запада и внешне не потворствуя конфликту.

В то же время Вашингтон сейчас отвлечен событиями в Европе. И Пекин выиграет экономически за счет более дешевой российской нефти.

Бывший бригадный генерал Йео проработал в правительстве Сингапура 23 года, в том числе в качестве его главного посланника в период с 2004 по 2011 год.

За это время он провел несколько политик, которые углубили отношения с США — от двустороннего соглашения о свободной торговле до системы безопасности.