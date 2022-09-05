Reuters: террористы ИГИЛ взяли ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Издание Reuters сообщает, что террористы "Исламского государства" ответственны за взрыв возле российского посольства в столице Афганистана.

Поздно вечером 5 сентября журналисты американского информагентства Reuters сообщили, что боевики "Исламского государства" (сокращённо ИГИЛ, деятельность запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле, который случился сегодня днём.

Напомним, что утром понедельника террорист-смертник с самодельным взрывным устройством на поясе совершил самоподрыв у посольства РФ в столице Афганистана в момент, когда российский дипломат вышел к афганцам с целью объявить имена кандидатов на получение визы. В результате взрыв скончались два сотрудника посольства РФ и ещё не менее 20 мирных жителей.