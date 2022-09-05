Reuters: террористы ИГИЛ взяли ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле
Издание Reuters сообщает, что террористы "Исламского государства" ответственны за взрыв возле российского посольства в столице Афганистана.
Поздно вечером 5 сентября журналисты американского информагентства Reuters сообщили, что боевики "Исламского государства" (сокращённо ИГИЛ, деятельность запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле, который случился сегодня днём.
Напомним, что утром понедельника террорист-смертник с самодельным взрывным устройством на поясе совершил самоподрыв у посольства РФ в столице Афганистана в момент, когда российский дипломат вышел к афганцам с целью объявить имена кандидатов на получение визы. В результате взрыв скончались два сотрудника посольства РФ и ещё не менее 20 мирных жителей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Бывший дипломат из Сингапура объяснил, чем может закончиться конфликт на Тайване
Бывший глава МИД Сингапура Джордж Йео предупредил, что конфликт на Тайване вызовет реакцию Китая, аналогичную реакции США на нападение Японии на Перл-Харбор, которое ускорило ее вступление во Вторую мировую войну.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой