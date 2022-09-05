Актер Генри Кавилл может сняться в сериале «Дом Дракона»
Генри Кавилл и Элизабет Олсен ведут переговоры с HBO Актеры возможно появяться во втором сезоне «Дома дракона», который уже анонсировали после премьеры дебютного сезона. Подробности ролей Кавилла и Олсен не сообщаются.
Напомним, что 4 ноября выйдет новый фильм Генри Кавилла — «Энола Холмс 2».
Помимо этого актер продолжает съемки и в третьем сезоне «Ведьмака», который запланирован к показу на апрель 2023.
«Алая ведьма» Элизабет Олсен последний раз появилась на экранах в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собравшей в прокате $955 млрд при бюджете в $200 млн.
В 2009 году Олсен пробовалась на роль Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», но уступила Эмилии Кларк. Теперь у неё есть шанс на своего рода реванш.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
НАСА не будет запускать на Луну ракету Artemis I в ближайший месяц после двух неудачных попыток
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
Путешественники объяснили, почему Вьетнам для россиян сегодня направление №1 для путешествий
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой