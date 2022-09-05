Актер Генри Кавилл может сняться в сериале «Дом Дракона»

Генри Кавилл и Элизабет Олсен ведут переговоры с HBO Актеры возможно появяться во втором сезоне «Дома дракона», который уже анонсировали после премьеры дебютного сезона. Подробности ролей Кавилла и Олсен не сообщаются.

Напомним, что 4 ноября выйдет новый фильм Генри Кавилла — «Энола Холмс 2».

Помимо этого актер продолжает съемки и в третьем сезоне «Ведьмака», который запланирован к показу на апрель 2023.

«Алая ведьма» Элизабет Олсен последний раз появилась на экранах в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собравшей в прокате $955 млрд при бюджете в $200 млн.

В 2009 году Олсен пробовалась на роль Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», но уступила Эмилии Кларк. Теперь у неё есть шанс на своего рода реванш.