Почему в коде российских денежных купюр нет буквы «Ж»

У каждой купюры есть код, где задействованы все символы алфавита, за исключением «Ж». Расскажем, что особенного в этой букве.

На каждой российской купюре есть буквенно-числовой код, позволяющий точно ее идентифицировать и защитить от подделки. Мало кто обращает внимание на эту особенность.

Между тем есть одна любопытная деталь. В разных вариациях кода использован весь алфавит, за исключением буквы "Ж".

Никакой конспирологической подоплеки в отсутствии этого символа нет. Причина вполне прозаична. Дело в том, что ширина кода, состоящего из двух букв не должна превышать пять миллиметров. Это очень важно для технологического процесса изготовления бумажных денег.

Буква "Ж" слишком широкая и в эти параметры не вмещается, поэтому от нее решили отказаться.