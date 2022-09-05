Почему в коде российских денежных купюр нет буквы «Ж»
У каждой купюры есть код, где задействованы все символы алфавита, за исключением «Ж». Расскажем, что особенного в этой букве.
На каждой российской купюре есть буквенно-числовой код, позволяющий точно ее идентифицировать и защитить от подделки. Мало кто обращает внимание на эту особенность.
Между тем есть одна любопытная деталь. В разных вариациях кода использован весь алфавит, за исключением буквы "Ж".
Никакой конспирологической подоплеки в отсутствии этого символа нет. Причина вполне прозаична. Дело в том, что ширина кода, состоящего из двух букв не должна превышать пять миллиметров. Это очень важно для технологического процесса изготовления бумажных денег.
Буква "Ж" слишком широкая и в эти параметры не вмещается, поэтому от нее решили отказаться.
Опубликовано: Максим Алексеев
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