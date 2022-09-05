В Британии большая часть жителей недовольна избранием Трасс на пост премьера

YouGov сообщила, что большая часть подданных Соединённого Королевства недовольны новым премьер-министром Великобритании.

5 сентября британская компания YouGov провела социальный опрос, который показал, что лишь четыре процента граждан Великобритании одобряют победу Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Отмечается, что в опросе приняли участие две тысячи четыреста восемьдесят восемь респондентов, шестьдесят семь процентов из которых практически не доверяют преемнице подавшего в отставку Бориса Джонсона.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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