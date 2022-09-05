В Британии большая часть жителей недовольна избранием Трасс на пост премьера
YouGov сообщила, что большая часть подданных Соединённого Королевства недовольны новым премьер-министром Великобритании.
5 сентября британская компания YouGov провела социальный опрос, который показал, что лишь четыре процента граждан Великобритании одобряют победу Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Соединённого Королевства.
Отмечается, что в опросе приняли участие две тысячи четыреста восемьдесят восемь респондентов, шестьдесят семь процентов из которых практически не доверяют преемнице подавшего в отставку Бориса Джонсона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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