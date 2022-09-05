Глава хунты Мьянмы в очередной раз побывал с визитом в России

Старший генерал Мин Аун Хлаинг, лидер хунты Мьянмы, побывал с визитом в России. Он приехал в страну во второй раз менее чем за два месяца.

Правящие вооруженные силы Мьянмы пытаются укрепить один из своих немногочисленных дипломатических союзов на фоне растущего международного давления.

Мин Аун Хлаингу запретили представлять Мьянму на большинстве международных собраний после того, как в начале прошлого года он возглавил переворот против избранного правительства во главе с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

Впервые он посетил Москву в качестве лидера в июне прошлого года, когда обе стороны обязались укреплять военное сотрудничество. В июле он также побывал в стране. В России назвали это «частным визитом».

Россия, основной источник военной техники для Мьянмы, была одной из первых стран, заявивших о поддержке хунты после переворота, в то время, когда она подвергалась международному осуждению за применение смертоносной силы против противников.

Государственные СМИ Мьянмы сообщили, что Мин Аун Хлаинг примет участие в экономическом саммите, посетит достопримечательности, университеты и фабрики.

Его министры и высокопоставленные военные чиновники встретятся с коллегами и закрепят дружественное сотрудничество. Россия поставляет Мьянме вакцины от COVID-19, а Мьянма планирует импортировать российский бензин и мазут.

Хунта Мьянмы пострадала от множества санкций, направленных против генералов и обширной деловой сети, которой управляют военные.

Организация Объединенных Наций и активисты обвинили вооруженные силы Мьянмы в зверствах и преступлениях против человечности и призвали международное сообщество прекратить продажу оружия, при этом Россия была отмечена за поставку беспилотников, самолетов и систем ПВО после переворота.