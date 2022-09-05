Французы посочувствовали британцам после избрания Лиз Трасс на пост премьер-министра

Интернет-читатели Le Figaro выразили соболезнования британцам после избрания «резиновой леди» Лиз Трасс на пост премьер-министра.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, интернет-читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали новость о победе главы МИД Великобритании в гонке за кресло британского премьер-министра.

Французы выразили свои искренние соболезнования подданным Соединённого Королевства, так как резюме Трасс, «достойной наследницы Бориса Джонсона», по мнению читателей Le Figaro, не внушает доверия.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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