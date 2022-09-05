Иран напомнил Европе, что зима уже близко, а у него есть дешевый газ

Тегеран намекает Европе, страдающей от надвигающейся зимы без доступа к российским энергоносителям, о перспективе экспорта дешевого газа, если ядерная сделка состоится и санкции будут сняты.

Иранское информационное агентство Mehr, поддерживаемое государством, напомнила, что приближается зима.

Это прозвучало, как намек на перспективы низких температур, перебоев с поставками отопительного газа и политических последствий.

На днях российская государственная компания «Газпром» заявила о прекращении поставок нефти в Европу по газопроводу «Северный поток-1».

Иран обладает вторыми по величине запасами природного газа в мире после России. Он разделяет огромное месторождение природного газа с Катаром, который все чаще становится одним из основных поставщиков в Великобританию.

Но экспорт Ирана пострадал после того, как Дональд Трамп во время своего президентства нарушил ядерную сделку 2015 года, заключенную его предшественником, и вновь ввел жесткую экономическую блокаду Ирана, который в ответ расширил свои запасы обогащенного урана.

Хотя поставка большего количества иранского газа на мировые рынки может помочь снизить цены, эксперты полагают, что Иран не сможет удовлетворить потребности Европы в энергии в ближайшее время.

Иран и США, наряду с другими мировыми державами, зашли в тупик на переговорах о восстановлении ядерной сделки, которая снимет ограничения на бизнес с Ираном и позволит потребителям покупать его газ.