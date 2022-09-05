Россия вышла из соглашения с Японией по Курильским островам

Российская Федерация прекратила действие соглашения с Японией по упрощённому посещению японцами Курильских островов.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, правительство России издало распоряжение о приостановке действия соглашения между РФ и Японией от 1991 года об упрощённом посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

Отмечается, что Министерство иностранных дел РФ должно уведомить японскую сторону об аннулировании вышеупомянутого соглашения об упрощённом посещении Курильских островов в ближайшее время.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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