Россия вышла из соглашения с Японией по Курильским островам
Российская Федерация прекратила действие соглашения с Японией по упрощённому посещению японцами Курильских островов.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, правительство России издало распоряжение о приостановке действия соглашения между РФ и Японией от 1991 года об упрощённом посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
Отмечается, что Министерство иностранных дел РФ должно уведомить японскую сторону об аннулировании вышеупомянутого соглашения об упрощённом посещении Курильских островов в ближайшее время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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