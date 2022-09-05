Путешественники объяснили, почему Вьетнам для россиян сегодня направление №1 для путешествий

Для пересечения границы здесь не нужны ПЦР, отдыхать без визы можно 15 дней, на территории страны действует платежная система «Мир».

В новой реальности возникло ряд проблем, мешающих путешествиям заграницу. В их числе - дикие цены на перелеты, отели. К примеру, билеты в Турцию сейчас стоят больше, нежели раньше в Таиланд.

Стало сложно и рассчитываться в заморских странах. Российские банковские карты за границей не действуют, наличные если где-то и можно поменять, то по грабительскому курсу.

А вот во Вьетнаме все иначе. При пересечении границы сейчас не нужны ни ПЦP-тecты, ни QR-коды, ни некие приложения в телефоне. И на 15 дней россиянам даже виза не нужна - только загранпаспорт.

Более того - в этой стране действует платежная система «Мир». На текущий момент деньги можно снять в 6 городах этой страны - Ханое, Хошимине, Дананге, Вунгтау, Хайфоне, Кханьхоа.

Картой «Мир» во Вьетнаме можно рассчитаться в магазинах и ресторанах, где POS-терминалы обслуживаются банками VRB и BIDV. В частности, карта «Мир» от «Почта Банка» берет комиссию за снятие наличных денег в чужих банкоматах 1 процент.

Россияне бронируют комбинированные туры «Хошимин + побережье». Билеты от авиакомпании Emirates из Москвы в Хошими от 55000 рублей - туда-обратно, у Qatar Airways с ноября - от 46500 рубля.

Номер в шикарном отеле Melia Ho Tram Beach Resort на курорте Хочам (двухместный с завтраками) стоит 9500 рублей в сутки. К слову, от Хошимина до Хочама - 100 километров.

Второй пятизвездочный отель InterContinental Grand предоставляет стакндартные номера от 7500 руб с завтраком. На Хочаме есть отели и от 1000 рублей в сутки.

Лапша с креветками и говядиной в бистро на улице стоит $1, пиво - 0,5$ , проезд по городу - также доллар.

То есть, с бюджетом в 100 тысяч российских рублей отдохнуть здесь можно роскошно, за 65 тысяч - более экономно. Виды - прекрасные, погода - теплая, море - волшебное.