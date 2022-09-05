НАСА не будет запускать на Луну ракету Artemis I в ближайший месяц после двух неудачных попыток
НАСА не будет пытаться еще раз запустить свою лунную ракету Artemis I в ближайшее время. Об этом заявили представители НАСА на субботней пресс-конференции.
После отмены субботней попытки запуска из-за утечки жидкого водорода представители НАСА заявили, что следующая попытка полета на Луну может состояться в октябре.
В заявлении сказано, что специалисты столкнулись с утечкой жидкого водорода при загрузке топлива в основную ступень ракеты Space Launch System.
Многочисленные усилия по устранению неполадок в области утечки путем повторной установки уплотнения в быстроразъемном соединении, где жидкий водород подается в ракету, не устранили проблему.
По словам Майка Сарафина, руководителя миссии Артемиды, утечка водорода была крупной. Для проведения дополнительных испытаний и ремонта в помещении ракетную установку можно откатить обратно в здание сборки транспортных средств Космического центра Кеннеди.
Во время первой попытки запуска НАСА 29 августа датчики показали, что один из четырех двигателей основной ступени ракеты RS-25 не остыл до безопасной температуры к моменту старта.
Инженеры НАСА также борются с погодой, которая является частой причиной задержек запуска.
Кроме того, при планировании попытки запуска НАСА должно обеспечить, чтобы капсула Ориона не попала в затмение или тень Луны слишком надолго, потому что ракета зависит от солнечной энергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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