Маша Распутина в Турции стала жертвой ограбления

Во время шоппинга в элитном магазине у певицы украли сумочку с документами, деньгами и карточками.

Сумки с вещами, деньгами и документами лишилась Маша Распутина в элитном турецком магазине.

Певица оставила ее на столике в основном зале на время, пока примеряла одежду. А когда вернулась, аксессуара на месте не было, сообщает Рамблер.

«Мария была в ужасе, стала возмущаться. Вызвали дирекцию магазина, однако грабителей не нашли», — рассказала свидетель инцидента Валерия Свиридова.

Распутина обратилась в правоохранительные органы Турции и посетовала на сотрудников бутика. Она считает, что в элитном магазине все должны следить за порядком.

По словам Свиридовой, Распутина выглядела очень растерянно.

«На сцене она сильная женщина, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Но здесь была в прострации - на ней лица не было. Выходила из магазина как сама не своя», — поделилась наблюдениями очевидец.