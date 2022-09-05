Маша Распутина в Турции стала жертвой ограбления
Во время шоппинга в элитном магазине у певицы украли сумочку с документами, деньгами и карточками.
Сумки с вещами, деньгами и документами лишилась Маша Распутина в элитном турецком магазине.
Певица оставила ее на столике в основном зале на время, пока примеряла одежду. А когда вернулась, аксессуара на месте не было, сообщает Рамблер.
«Мария была в ужасе, стала возмущаться. Вызвали дирекцию магазина, однако грабителей не нашли», — рассказала свидетель инцидента Валерия Свиридова.
Распутина обратилась в правоохранительные органы Турции и посетовала на сотрудников бутика. Она считает, что в элитном магазине все должны следить за порядком.
По словам Свиридовой, Распутина выглядела очень растерянно.
«На сцене она сильная женщина, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Но здесь была в прострации - на ней лица не было. Выходила из магазина как сама не своя», — поделилась наблюдениями очевидец.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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