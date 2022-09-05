Через 50 лет из-за изменения климата множество стран станут пустынями

Москва станет «чистым победителем и получит больше всех от продолжающегося роста температур»

По прогнозам Национального совета разведки США люди покинут острова, побережья и регионы с засухой. Леса в тропиках станут опасными из-за пожаров.

Населению придется перемещаться в сторону озер, северных широт и вглубь материков.

Россия в национальном плане прописала способы «использования преимуществ» изменения земного климата, считает американское издание Time.

Сегодня РФ едва ли не главный в мире экспортер пшеницы. По мере потепления климата она всё больше будет доминировать на мировом рынке зерна.

Многие учёные пришли к выводу, что половина вечной мерзлоты Сибири растает. Что приведет к росту земель, пригодных для сельского хозяйства.

В самой Америке желанным местом для мигрантов станет Аляска. Только для их адаптации руководству США придется построить новые города и инфраструктуру.

В 2047 году среднемесячные температуры на Аляске могут стать как во Флориде наших дней.

От грядущего потепления в Европе выиграют страны Скандинавии и Шотландия.