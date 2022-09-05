Через 50 лет из-за изменения климата множество стран станут пустынями
Москва станет «чистым победителем и получит больше всех от продолжающегося роста температур»
По прогнозам Национального совета разведки США люди покинут острова, побережья и регионы с засухой. Леса в тропиках станут опасными из-за пожаров.
Населению придется перемещаться в сторону озер, северных широт и вглубь материков.
Россия в национальном плане прописала способы «использования преимуществ» изменения земного климата, считает американское издание Time.
Сегодня РФ едва ли не главный в мире экспортер пшеницы. По мере потепления климата она всё больше будет доминировать на мировом рынке зерна.
Многие учёные пришли к выводу, что половина вечной мерзлоты Сибири растает. Что приведет к росту земель, пригодных для сельского хозяйства.
В самой Америке желанным местом для мигрантов станет Аляска. Только для их адаптации руководству США придется построить новые города и инфраструктуру.
В 2047 году среднемесячные температуры на Аляске могут стать как во Флориде наших дней.
От грядущего потепления в Европе выиграют страны Скандинавии и Шотландия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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