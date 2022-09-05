Исследователи увидели на сонаре вымершую акулу-мегалодона, но это оказалось нечто совершенно иное

Исследователи акул привыкли к сюрпризам, но Институт атлантических акул был застигнут врасплох, когда на гидролокаторе появилось нечто, напоминающее вымершую акулу мегалодон.

Мегалодоны были 15 м в длину и имели зубы по 17 см, что делало их одними из крупнейших хищников, если не суперхищниками, которые когда-либо жили. Эксперты говорят, что этот вид исчез около 3,6 миллиона лет назад.

Тем не менее, исследовательская группа недавно обнаружила нечто, удивительно похожее на мегалодона, используя эхолот у побережья Новой Англии.

Изображение, которое было опубликовано 4 сентября в Facebook, похоже, представляет собой вид с головы до хвоста, на котором даже виден отчетливый спинной плавник.

По словам сотрудников института, мегалодона отслеживали в течение нескольких минут. Он направлялся прямо к лодке.

То, что произошло дальше, разочаровало, по крайней мере, с точки зрения исследователей акул. По мере приближения призрачный хищник начал менять форму.

Форма постепенно распадалась и в итоге превратилась в большой косяк атлантической скумбрии, который висела вокруг лодки около 15 минут.

Институт атлантических акул базируется в Род-Айленде и предоставляет поддержку и ресурсы исследователям, работающим в северо-западной Атлантике.