Исследователи увидели на сонаре вымершую акулу-мегалодона, но это оказалось нечто совершенно иное
Исследователи акул привыкли к сюрпризам, но Институт атлантических акул был застигнут врасплох, когда на гидролокаторе появилось нечто, напоминающее вымершую акулу мегалодон.
Мегалодоны были 15 м в длину и имели зубы по 17 см, что делало их одними из крупнейших хищников, если не суперхищниками, которые когда-либо жили. Эксперты говорят, что этот вид исчез около 3,6 миллиона лет назад.
Тем не менее, исследовательская группа недавно обнаружила нечто, удивительно похожее на мегалодона, используя эхолот у побережья Новой Англии.
Изображение, которое было опубликовано 4 сентября в Facebook, похоже, представляет собой вид с головы до хвоста, на котором даже виден отчетливый спинной плавник.
По словам сотрудников института, мегалодона отслеживали в течение нескольких минут. Он направлялся прямо к лодке.
То, что произошло дальше, разочаровало, по крайней мере, с точки зрения исследователей акул. По мере приближения призрачный хищник начал менять форму.
Форма постепенно распадалась и в итоге превратилась в большой косяк атлантической скумбрии, который висела вокруг лодки около 15 минут.
Институт атлантических акул базируется в Род-Айленде и предоставляет поддержку и ресурсы исследователям, работающим в северо-западной Атлантике.
Опубликовано: Светлана Репина
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