Россия помешала Германии выполнить план по заполнению газовых хранилищ

По мнению аналитиков, Германия вряд ли выполнит свою задачу по заполнению хранилищ природного газа до 95% к началу ноября после последнего прекращения поставок газа из России.

В то время как крупнейшая экономика Европы опережает график в своих усилиях по увеличению зимних резервов, решение России на прошлой неделе оставить ключевой газопровод «Северный поток» остановленным, ставит под угрозу дальнейшее наполнение.

Неспособность достичь цели нанесет удар по усилиям Германии по обеспечению достаточной мощности для своей промышленности и домашних хозяйств и ослаблению усиливающегося инфляционного давления.

Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства по регулированию энергетики, предупредил в прошлом месяце, что даже при хранении на целевом уровне спрос будет покрыт только на два с половиной месяца, если Россия прекратит потоки.

Себастьян Блешке, управляющий директор ассоциации газохранилищ страны Ines говорит, что Германии потребуются решительные усилия, чтобы достичь цели в 95% к 1 ноября.

Он отмечает, что потребление газа, увеличится, когда температура начнет падать. Если не произойдет сильного сокращения использования газа для отопления, скорость закачки в хранилище может значительно снизиться.

Увеличение запасов газа в Германии и других странах Европейского Союза стало облегчением для рынка, вселяя надежду на то, что континент сможет создать рабочий резерв на эту зиму.

Газохранилища Германии заполнены почти на 86%, что чуть больше промежуточного целевого показателя в 85% к 1 октября.