Взрыв у посольства РФ в Кабуле: боевики исламского государства снова напомнили о себе

Боевики исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв у здания российского посольства в Кабуле.

Считавшаяся практически уничтоженной в 2017 году группировка Исламское государство (ИГ) снова напомнила о себе. Вытесненные из Сирии, Ливии и Ирака боевики перешли в подполье, продолжая свою борьбу преимущественно террористическими методами.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления лидеров ИГ сообщило о том, что организация взяла на себя ответственность за взрыв около здания посольства России в Афганистане.

В результате теракта погибло два сотрудника дипмиссии. 11 человек получили ранения. В России по данному факту возбуждено уголовное дело.