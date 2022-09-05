Взрыв у посольства РФ в Кабуле: боевики исламского государства снова напомнили о себе
Боевики исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв у здания российского посольства в Кабуле.
Считавшаяся практически уничтоженной в 2017 году группировка Исламское государство (ИГ) снова напомнила о себе. Вытесненные из Сирии, Ливии и Ирака боевики перешли в подполье, продолжая свою борьбу преимущественно террористическими методами.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления лидеров ИГ сообщило о том, что организация взяла на себя ответственность за взрыв около здания посольства России в Афганистане.
В результате теракта погибло два сотрудника дипмиссии. 11 человек получили ранения. В России по данному факту возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: Максим Алексеев
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