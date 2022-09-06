Иран подозревают в поиске технологий для ядерного оружия в Швеции

Новый отчет шведской разведки обвиняет Иран в незаконных попытках обеспечить безопасность технологий ядерного оружия в скандинавской стране в течение 2021 года.

Расследование, проведенное разведкой, показало, что, что Иран занимается промышленным шпионажем, в первую очередь направленным на местную высокотехнологичную промышленность и продукты, которые могут быть использованы в программе создания ядерного оружия.

В 80-страничном разведывательном отчете, в котором перечислены угрозы национальной безопасности Швеции, отмечается, что сотрудники иранской разведки действуют, среди прочего, под дипломатическим прикрытием в Швеции.

Пресс-секретарь Службы безопасности Швеции заявил, что его страна считает Иран одной из трех стран, представляющих серьезную угрозу безопасности. Двумя другими странами являются Россия и Китай.

Отчеты шведской разведки добавили новые доказательства к заявлениям о том, что иранский режим работает над программой создания ядерного оружия.

В июне Fox News Digital впервые сообщил об отчете немецкой разведки, заявив, что Иран активизировал свои усилия по получению технологий для своей программы создания атомного оружия.

Согласно немецкому докладу, внутренние разведывательные службы Германии смогли выявить значительное увеличение признаков попыток закупок Ираном, связанных с его ядерной программой.

Тем временем страны Евросоюза и США пытаются заключить с Ираном новую сделку, которая предусматривает снятие санкций с этой страны в обмен на ее отказ от реализации ядерной программы.