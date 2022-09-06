В китайском регионе, заблокированном из-за COVID-19, произошло сильное землетрясение
По меньшей мере 46 человек погибли в результате землетрясения силой 6,6 балла на юго-западе Китая в провинции Сычуань.
В результате были повреждены линии связи, начались оползни в горах. Эпицентр землетрясения находился в Лудине, городе в отдаленном горном районе, расположенном примерно в 226 км к юго-западу от Чэнду.
Сообщается, что 17 человек погибли в городе Яань, а 29 человек погибли в соседней префектуре Ганзи. 16 человек пропали без вести, около 50 получили ранения.
Подземные толчки сотрясли здания в Чэнду и соседнем мегаполисе Чунцин, в результате чего были заблокированы дороги и нарушены линии связи в районах, где проживает более 10 000 жителей.
Поскольку Чэнду в настоящее время находится в блокировке из-за коронавируса, людям не разрешается покидать свои жилые комплексы, поэтому многие из них выбежали во дворы.
Многие местные жители запаниковали, когда получили на свои телефоны оповещения о землетрясении.
Очевидцы говорят, что толчки очень сильно ощущались на первых этажах зданий. Многие люди плакали от страха, все собаки лаяли.
Сычуань — сейсмоопасный район, так как он расположен вдоль восточной границы Цинхай-Тибетского нагорья.
Опубликовано: Светлана Репина
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