В китайском регионе, заблокированном из-за COVID-19, произошло сильное землетрясение

По меньшей мере 46 человек погибли в результате землетрясения силой 6,6 балла на юго-западе Китая в провинции Сычуань.

В результате были повреждены линии связи, начались оползни в горах. Эпицентр землетрясения находился в Лудине, городе в отдаленном горном районе, расположенном примерно в 226 км к юго-западу от Чэнду.

Сообщается, что 17 человек погибли в городе Яань, а 29 человек погибли в соседней префектуре Ганзи. 16 человек пропали без вести, около 50 получили ранения.

Подземные толчки сотрясли здания в Чэнду и соседнем мегаполисе Чунцин, в результате чего были заблокированы дороги и нарушены линии связи в районах, где проживает более 10 000 жителей.

Поскольку Чэнду в настоящее время находится в блокировке из-за коронавируса, людям не разрешается покидать свои жилые комплексы, поэтому многие из них выбежали во дворы.

Многие местные жители запаниковали, когда получили на свои телефоны оповещения о землетрясении.

Очевидцы говорят, что толчки очень сильно ощущались на первых этажах зданий. Многие люди плакали от страха, все собаки лаяли.

Сычуань — сейсмоопасный район, так как он расположен вдоль восточной границы Цинхай-Тибетского нагорья.