Кадыров: разговоры о моём бессрочном отпуске оставим на будущее

Рамзан Кадыров утверждает, что не собирается уходить с поста лидера Чеченской республики.

В ночь на 6 сентября лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не собирается уходить в отставку со своего поста. По словам Кадырова, он никогда не променяет свою нынешнюю работу на переход в правительство.

Также Рамзан Кадыров предложил оставить на будущее разговоры об его "бессрочном уходе в отпуск", как ранее выразился он сам. Политик утверждает, что на время специальной военной операции армии РФ в Украине российским политикам любого уровня запрещено уходить в отставку.

Кроме того, Рамзан Кадыров посетовал, что из-за важности момента он не может уйти даже в свой годовой отпуск, хотя и имеет такую возможность с технической точки зрения.