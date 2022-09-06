Кадыров: разговоры о моём бессрочном отпуске оставим на будущее
Рамзан Кадыров утверждает, что не собирается уходить с поста лидера Чеченской республики.
В ночь на 6 сентября лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не собирается уходить в отставку со своего поста. По словам Кадырова, он никогда не променяет свою нынешнюю работу на переход в правительство.
Также Рамзан Кадыров предложил оставить на будущее разговоры об его "бессрочном уходе в отпуск", как ранее выразился он сам. Политик утверждает, что на время специальной военной операции армии РФ в Украине российским политикам любого уровня запрещено уходить в отставку.
Кроме того, Рамзан Кадыров посетовал, что из-за важности момента он не может уйти даже в свой годовой отпуск, хотя и имеет такую возможность с технической точки зрения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров: разговоры о моём бессрочном отпуске оставим на будущее
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