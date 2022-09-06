Кадыров передумал уходить с должности главы Чечни
В ночь вторника Рамзан Кадыров сообщил, что не намерен покидать место главы Чечни в ближайшее время.
В собственном Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил, что он изменил своё решение по поводу увольнения с должности чеченского лидера, поскольку пришёл к выводу о том, что смена власти в регионах России во время спецоперации неуместна.
Кадыров утверждает, что он находился на посту главы Чечни уже пятнадцать лет и считает это рекордом, который намеревается побить. Также Рамзан Кадыров заявил, что не хотел бы покидать должность главы республики для перехода на политический пост федерального уровня, ведь в него верят люди, избравшие его своим лидером.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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