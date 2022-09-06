Индийский миллиардер, бывший глава Tata Сайру Мистри, погиб в автокатастрофе

Сайрус Мистри, 54-летний бывший председатель индийского конгломерата Tata Sons, погиб в воскресенье в дорожно-транспортном происшествии недалеко от финансовой столицы Мумбаи.

Мистри ехал в Мумбаи из Гуджарата, в машине кроме него было еще три человека. Высокопоставленный сотрудник полиции Мумбаи сказал, что машина, в которой ехал Мистри, врезалась в разделительную полосу, и что он погиб на месте аварии.

На изображениях, распространяемых в социальных сетях, видны следы заноса Mercedes, съезжающего с дороги прямо рядом с выбоиной. Подушки безопасности сзади не сработали.

В то время как Индия построила вторую по величине сеть дорог в мире протяженностью 5,89 миллиона километров, ее дороги часто характеризуются некачественным строительством и плохим обслуживанием.

До пандемии каждые четыре минуты в Индии происходило одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, что равняется 11% всех смертей в результате аварий в мире.

При этом на долю данной южноазиатской страны приходится всего 1% транспортных средств в мире.

Министр автомобильного транспорта Нитин Гадкари поставил перед собой амбициозную цель — строить более 100 километров дорог каждый день.

Страна также разрешила 100% прямые иностранные инвестиции в дороги, несмотря на то, что крупные строительные проекты часто сталкиваются с негативной реакцией общественности из-за приобретения земли и платы за проезд.