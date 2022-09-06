В Китае заблокированы 65 млн человек, вспышки зарегистрированы в рекордном количестве городов
Китай заблокировал 65 млн своих граждан в соответствии с жесткими ограничениями COVID-19 и не поощряет поездки внутри страны во время предстоящих национальных праздников.
Согласно подсчету, опубликованному китайским деловым журналом Caixin, по всей стране 33 города, включая семь провинциальных столиц, полностью или частично заблокированы.
В сообщении сказано, что вспышки были зарегистрированы в 103 городах, что является самым высоким показателем с первых дней пандемии в начале 2020 года.
Несмотря на относительно небольшое число заражений, власти придерживаются политики «нулевого COVID», требующей блокировки, карантина и изоляции людей, подозреваемых в тесном контакте с любым подтвержденным случаем.
Национальная комиссия здравоохранения сообщила в понедельник, что в Китае за последние 24 часа было зарегистрировано 1552 новых случая заболевания.
Большинство из 21 млн человек в юго-западном городе Чэнду заперты в своих квартирах или жилых комплексах.
В восточном портовом городе Тяньцзинь занятия были переведены в онлайн-режим после того, как было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания, из которых 12 бессимптомных.
10-12 сентября — праздник середины осени в Китае, второй по важности праздник страны после Лунного Нового года.
Антивирусные меры нанесли серьезный урон экономике, путешествиям и обществу в целом, но правящая коммунистическая партия Китая заявляет, что они необходимы для предотвращения более широкого распространения вируса.
Опубликовано: Светлана Репина
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