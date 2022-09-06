В Европе заканчивается оружие, поскольку слишком большое его количество передано Украине
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что у государства Евросоюза заканчивается оружие, поскольку они передали большое его количество Украине.
По его словам, военные запасы большинства государств-членов не исчерпаны, но истощены в значительной степени.
Во время дебатов с европейскими законодателями он добавил, что страны должны покупать вооружение вместе, чтобы создать замену для себя.
Он уточнил, что это будет дешевле, чем если каждая страна будет покупать оружие по отдельности.
В июле ЕС предложил государствам-членам выделить 500 млн долларов на совместную закупку оружия для пополнения своих запасов.
Боррель также заявил, что Евросоюз должен был начать подготовку украинских войск год назад, когда к этому призывали некоторые государства-члены. По его мнению, если бы это было сделано, сегодня Европа была бы в лучшем положении.
С февраля нынешнего года Евросоюз выделил Украине оружие на сумму около 2,5 млрд долларов. Некоторое оружие, которое они передают Украине, поступает из запасов существующих стран, а не изготавливается специально.
Это означает, что оборудование может прибыть в Украину быстрее, но также означает, что арсеналы этих стран истощены.
Опубликовано: Светлана Репина
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