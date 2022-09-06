Reuters: Байден выступил против внесения России в список стран-спонсоров террора

Издание Reuters сообщает, что Джо Байден против того, чтобы США признавали Россию террористическим государством.

Во вторник утром специальный корреспондент информагентства Reuters при Белом доме Джефф Мейсон сообщил, что Джозеф Байден публично заявил о нежелании вносить Россию в перечень стран, являющихся международными спонсорами терроризма.

Примечательно, что сам Байден имеет право отклонить законопроект о признании российского государства террористическим даже в случае, если закон поддержат конгрессмены США.