В РФ собираются наладить производство аналогов 189 импортных лекарств
В первую очередь будет уделяться внимание изготовлению препаратов против редких заболеваний.
В Российской Федерации с 2008 года вступила в силу программа 14 высокозатратных нозологий (редких болезней).
Согласно этой программе, государство предоставляет дорогие препараты лицам, страдающим заболеванием из указанного списка.
57% таких лекарств изготавливаются за рубежом. Этот факт побудил Минздрав и Минпромторг РФ наладить выпуск аналогов обозначенных препаратов, и по возможности в кратчайшие сроки.
Российские предприятия теперь будут заниматься разработкой аналогов лекарств от редких болезней. Пока в перечне 189 непатентованных препаратов.
Производство и продажа аналогов таких средств допустимы на территории страны.
Работа над выпуском заменителей запатентованных лекарств тоже будет активно вестись. Подобные препараты попадут на рынок сразу по истечении срока действия патента.
В рамках описанной программы также ведутся разработки в области малотоннажной химии.
В России будут налаживаться отечественные производства фармацевтических субстанций, ранее не выпускаемых на территории страны.
Опубликовано: Храмова Оксана
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