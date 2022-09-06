В РФ собираются наладить производство аналогов 189 импортных лекарств

В первую очередь будет уделяться внимание изготовлению препаратов против редких заболеваний.

В Российской Федерации с 2008 года вступила в силу программа 14 высокозатратных нозологий (редких болезней).

Согласно этой программе, государство предоставляет дорогие препараты лицам, страдающим заболеванием из указанного списка.

57% таких лекарств изготавливаются за рубежом. Этот факт побудил Минздрав и Минпромторг РФ наладить выпуск аналогов обозначенных препаратов, и по возможности в кратчайшие сроки.

Российские предприятия теперь будут заниматься разработкой аналогов лекарств от редких болезней. Пока в перечне 189 непатентованных препаратов.

Производство и продажа аналогов таких средств допустимы на территории страны.

Работа над выпуском заменителей запатентованных лекарств тоже будет активно вестись. Подобные препараты попадут на рынок сразу по истечении срока действия патента.

В рамках описанной программы также ведутся разработки в области малотоннажной химии.

В России будут налаживаться отечественные производства фармацевтических субстанций, ранее не выпускаемых на территории страны.