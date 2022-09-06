В Екатеринбурге сел самолёт с неисправностью системы уборки шасси
Из-за неисправности в системе уборки шасси самолет «Уральских авиалиний» был вынужден совершить посадку в Екатеринбурге.
Шестого сентября пресс-служба перевозчика авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщило о том, что в 9.49 (7.49 по московскому времени) самолет авиакомпании благополучно приземлился в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург-Сочи у самолета "Уральских авиалиний" при взлете обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, в связи с чем было принято решение посадить самолет в аэропорте вылета.
На борту находились 162 пассажира, в том числе шесть несовершеннолетних и шесть членов экипажа.
Опубликовано: Елена Калиновская
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