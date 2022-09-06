Песков прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал как изменятся отношения между Россией и Британией после победы Лиз Трасс в гонке за кресло премьер-министра.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе своего общения с представителями СМИ заявил, что не может дать позитивный прогноз развития отношений между Россией и Соединённым Королевством после победы Лиз Трасс на выборах британского премьера.

Песков утверждает, что если проанализировать все предвыборные обещания и пресс-релизы главы Министерства иностранных дел Великобритании Трас, то станет очевиден факт того, что надеяться на изменения в лучшую сторону российско-британских отношений бессмысленно.