Чтобы клубника впечатляла урожаем: дачники объяснили, зачем под зиму проливать ее йодом
Йодовую обработку ягоды желательно провести несколько раз за сезон. В сентябре-октябре эту процедуру проводят в последний раз.
Обработку йодом также можно отнести к подкормкам. Это аптечное средство укрепляет иммунитет клубники перед уходом в зиму.
Весенняя обработка йодом также будет способствовать здоровью ягоды и активации роста кустов.
Йодовая обработка предохранит растение от жука-долгоносика, серой гнили, красной пятнистости и иных болезней. На обедненных почвах такой химэлемент служит еще и добавкой к остальным удобрениям.
Считается, что клубника усваивает необходимое количество йода, не накапливая излишков. Но все равно важно не переборщить, иначе можно сжечь кустики.
В йодовой обработке особенно нуждаются молодые растения, пересаженные в этом году и зараженные. Пораженность вредителями можно определить по тому, что место возле шейки у растения не чистое, а будто обсыпано порошком.
Обработку йодом нужно проводить в пасмурную погоду - чтобы не сжечь листья. Перед процедурой грядку надо пролить обычной водой, и только потом йодовым раствором.
Для йодового раствора нужно взять 10 капель на 10 л воды. Лейкой обильно пролить всю грядку: на листья и под корень.
Весной, перед цветением, а затем и перед наливом ягод подобную йодную обработку-подкормку надо повторить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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