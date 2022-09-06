Психолог Степанова заявила о разводе Павла Прилучного с Брутян уже через полгода
Эксперт Вероника Степанова составила психологический портрет новоиспечённой пары Павла Прилучного и Зепюр Брутян и сделала карту сопоставимости. Результаты оказались не очень радужными.
Психолог Вероника Степанова заявила, что брак является заранее обреченным. Однако есть варианты сохранить союз и сделать его крепким.
По детальному просмотру психологического портрета, Павел Прилучный имеет очень взрывной характер, который очень сильно отражается на отношениях с женщинами. Это и связано с тем, что актер часто сменяет подруг.
Стоит отметить, что Брутян не относится к тем личностям, которые покорно примут такое поведение мужа и будут ему во всем потакать.
«Этот союз будет длиться 2-3 года, а возможно и еще меньше, потому что Брутян не относится к милым и покорным девушкам, поэтому если Прилучный не изменится, этот брак ждет крах», — спрогнозировала психолог в одном из эфиров на своем YouTube-канале.
Опубликовано: Силивончик Алина
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