МИД России предостерегло НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос

Российский дипломат Виталий Тряпицын рассказал о возможных последствиях попытки НАТО вмешаться в дела Приднестровья.

6 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление посла по особым делам Министерства иностранных дел России Виталия Тряпицына, сообщило о том, что считает допустимым решение приднестровского вопроса лишь дипломатическим путём.

Тряпицын утверждает, что любое проявление агрессии в сторону Приднестровской Молдавской Республики, особенно с привлечением военного контингента НАТО, спровоцирует «серьезные негативные последствия».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 