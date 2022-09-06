МИД России предостерегло НАТО от попытки вмешаться в приднестровский вопрос
Российский дипломат Виталий Тряпицын рассказал о возможных последствиях попытки НАТО вмешаться в дела Приднестровья.
6 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление посла по особым делам Министерства иностранных дел России Виталия Тряпицына, сообщило о том, что считает допустимым решение приднестровского вопроса лишь дипломатическим путём.
Тряпицын утверждает, что любое проявление агрессии в сторону Приднестровской Молдавской Республики, особенно с привлечением военного контингента НАТО, спровоцирует «серьезные негативные последствия».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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