Дочь Глюкозы опровергла домыслы о своей небинарности

15-летняя Лида появилась на публике в очень женственном наряде и рассказала, что у нее есть молодой человек.

В июне появилась новость, будто старшая дочь Глюкозы Лида считает себя небинарной персоной. Она следом за мамой пробует себя в шоу-бизнесе, и даже записала несколько песен.

15-летняя школьница даже попросила называть себя Рэем. Ее мама Наталья Ионова подтвердила: наследница в поиске себя и экспериментирует со стилем.

Но сейчас Лида уверяет: и ее, и маму неправильно поняли. Дочь звезды опровергла слухи, будто является небинарной личностью. По словам девушки, у нее есть парень, и в личной жизни вообще все отлично, сообщает КП,

«Мое творчество может быть и небинарным, нестандартным, и каждый может увидеть и найти в нем что-то свое - в этом суть искусства. Но это не имеет отношения к моей «ориентации» и к гендеру», - заявила Лида порталу Super.

Дочь Глюкозы считает, что некоторые из-за нестандартного имиджа оценивают ее неправильно. Лида заверила, что со своим парнем чувствует себя нежной и женственной.

Недавно Лида вышла в свет - впервые за долгое время. Вместе с родителями - бизнесменом Александром Чистяковым и певицей Натальей Ионовой - она пришла в кинотеатр «Художественный» на просмотр фильма «Ирония судьбы в Голливуде».

Глюкоза вместе с дочерьми Лидой и Верой нарядились в платья черного цвета. Лида в своем наряде смотрелась женственной и хрупкой. Она сменила яркий цвет волос на темный оттенок - с вкраплением светлых прядей.