Guardian: Трасс не предложит экс-главе Минфина Сунаку место в кабинете министров
Одержавшая победу в гонке за пост британского премьера Лиз Трасс не предложит своему оппоненту Риши Сунаку место в кабинете министров.
Во вторник, 6 сентября 2022 года, британская газета «Гардиан», ссылаясь на достоверный источник, пожелавшей сохранить свою анонимность, заявила о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшее время займёт пост премьер-министра Соединённого Королевства, не предложит место в кабинете министров бывшему главе Министерства финансов Великобритании Риши Сунаку.
Отмечается, что уже сегодня Трасс вступит в должность нового британского премьера, после чего назначит новых членов кабинета министром. Предположительно на своё место главы британского внешнеполитического ведомства Трасс назначит Джеймса Клеверли, который с июля этого года руководит Министерством образования Великобритании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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