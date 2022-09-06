Guardian: Трасс не предложит экс-главе Минфина Сунаку место в кабинете министров

Одержавшая победу в гонке за пост британского премьера Лиз Трасс не предложит своему оппоненту Риши Сунаку место в кабинете министров.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, британская газета «Гардиан», ссылаясь на достоверный источник, пожелавшей сохранить свою анонимность, заявила о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшее время займёт пост премьер-министра Соединённого Королевства, не предложит место в кабинете министров бывшему главе Министерства финансов Великобритании Риши Сунаку.

Отмечается, что уже сегодня Трасс вступит в должность нового британского премьера, после чего назначит новых членов кабинета министром. Предположительно на своё место главы британского внешнеполитического ведомства Трасс назначит Джеймса Клеверли, который с июля этого года руководит Министерством образования Великобритании.