Кушанашвили заступился за Пугачеву: «Как и обещала, вернулась в Россию к осени»
Ведущий и журналист Отар Кушанашвили решил защитить Аллу Борисовну от нападок общественности и подчеркнул, что знаменитость как и обещала, вернулась в Россию к осени.
Недавнее возвращение знаменитости наделало много шума, а в некоторых кругах вызвало злостное обсуждение.
Некоторые звезды очень образовались возвращению Пугачевой на родину. Одним из таких и оказался российский журналист Отар Кушанашвили.
«Несмотря на то, что говорят многие, мне не нужно распознавать никакие сигналы, потому что я очень рад тому, что Алла Борисовна Пугачева вернулась на родину. То же касается и Максима Галкина. Наивеличайшему Отарику начхать на сигналы. Смотрите программу "Каково?!"» — высказался журналист в Telegram-канале.
Напомним, что Примадонна на долгое время уехала за границу после начала спецоперации на Украине, чем вызвала большой ажиотаж среди российского шоу-бизнеса.
Опубликовано: Силивончик Алина
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