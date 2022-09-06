Кушанашвили заступился за Пугачеву: «Как и обещала, вернулась в Россию к осени»

Ведущий и журналист Отар Кушанашвили решил защитить  Аллу Борисовну от нападок общественности и подчеркнул, что знаменитость  как и обещала, вернулась в Россию к осени.

Недавнее возвращение знаменитости наделало много шума, а в некоторых кругах вызвало злостное обсуждение.

Некоторые звезды очень образовались возвращению Пугачевой на родину. Одним из таких и оказался российский журналист Отар Кушанашвили.

«Несмотря на то, что говорят многие, мне не нужно распознавать никакие сигналы, потому что я очень рад тому, что Алла Борисовна Пугачева вернулась на родину. То же касается и Максима Галкина. Наивеличайшему Отарику начхать на сигналы. Смотрите программу "Каково?!"» — высказался журналист в Telegram-канале.

Напомним, что Примадонна на долгое время уехала за границу после начала спецоперации на Украине, чем вызвала большой ажиотаж среди российского шоу-бизнеса.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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