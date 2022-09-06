Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «встреча ради встречи» никому не нужна.

Как подчеркнул Песков, встреча может состояться только при наличии построенного «фундамента договоренностей», который должен быть зафиксирован на высшем уровне.

Однако работа над договоренностями, которые могли бы быть подписаны президентами, пока не ведется, и предпосылок для этого не наблюдается.

Следовательно, по мнению Пескова, в обозримом будущем не просматривается каких-либо условий для личной встречи Путина и Зеленского.

При этом украинская сторона отвергает возможность переговоров до тех пор, пока Россия не прекратит военную спецоперацию, а границы Украины не будут восстановлены по состоянию на 24 февраля.