Родители из Ирландии дали своей дочке имя в честь любимой индийской закуски

Сотрудники ресторана «The Captain’s Table» (Ньютонабби, Северная Ирландия) не ожидали, что одно из их блюд станет именем для маленькой девочки.

В ресторан поступил онлайн-заказ. Клиент не только пожелал индийскую жареную закуску, которая называется пакора, но и уведомил персонал о том, что недавно стал отцом дочки, которая получила имя Пакора.

Родители малышки обожают это блюдо, а потому они были уверены, что такое замечательное имя станет идеальным для девочки.

Счастливый папа прислал в ресторан фотографию Пакоры, что ещё больше тронуло сердца сотрудников.

Обсуждая новорожденную девочку и её имя, некоторые люди уверены, что «The Captain’s Table» должны были предоставить клиентам скидку.

Немало пользователей считают, что Пакора — это неплохая кличка для домашнего питомца, но уж никак не имя для любимой дочери.