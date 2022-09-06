Родители из Ирландии дали своей дочке имя в честь любимой индийской закуски
Сотрудники ресторана «The Captain’s Table» (Ньютонабби, Северная Ирландия) не ожидали, что одно из их блюд станет именем для маленькой девочки.
В ресторан поступил онлайн-заказ. Клиент не только пожелал индийскую жареную закуску, которая называется пакора, но и уведомил персонал о том, что недавно стал отцом дочки, которая получила имя Пакора.
Родители малышки обожают это блюдо, а потому они были уверены, что такое замечательное имя станет идеальным для девочки.
Счастливый папа прислал в ресторан фотографию Пакоры, что ещё больше тронуло сердца сотрудников.
Обсуждая новорожденную девочку и её имя, некоторые люди уверены, что «The Captain’s Table» должны были предоставить клиентам скидку.
Немало пользователей считают, что Пакора — это неплохая кличка для домашнего питомца, но уж никак не имя для любимой дочери.
Опубликовано: Антон Райт
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