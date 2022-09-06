Давно потерянные братья, живущие на разных континентах, планируют встретиться после 77 лет разлуки

Теду Ноббсу предстоит долгое и не близкое путешествие из родной Великобритании в далекую Австралию, дело не в обычной туристической поездке, во встрече с братом.

В Австралии 83-летний Тед встретится со своим младшим 79-летним братом Джеффом, которого он не видел целых 77 лет.

В 1945 году мама братьев умерла от рака.

В семье было четверо маленьких сыновей, и отец мальчиков рассудил, что просто не справится с заботами о самом младшем, которому исполнилось 2 года.

Поэтому мужчина отдал сынишку на усыновление, и спустя некоторое время Джефф переехал в Австралию с приёмной семьёй.

Он счастливо прожил свою жизнь, став отцом нескольких детей и дедом нескольких внуков.

Однако, Джефф нередко думал о своей родной семье и сумел отыскать братьев, с которыми его так давно разлучили.

Оказалось, что и старшие братья интересовались тем, как сложилась судьба младшего родственника. Интернет позволил мужчинам заново познакомиться и подружиться.

Теперь же Тед едет в Австралию, чтобы наконец увидеть братишку. Остальных двух братьев на трогательной встрече не будет.

Джон, самый старший, скончался в 2010 году, а здоровье брата Барри не позволяет ему путешествовать.