Давно потерянные братья, живущие на разных континентах, планируют встретиться после 77 лет разлуки
Теду Ноббсу предстоит долгое и не близкое путешествие из родной Великобритании в далекую Австралию, дело не в обычной туристической поездке, во встрече с братом.
В Австралии 83-летний Тед встретится со своим младшим 79-летним братом Джеффом, которого он не видел целых 77 лет.
В 1945 году мама братьев умерла от рака.
В семье было четверо маленьких сыновей, и отец мальчиков рассудил, что просто не справится с заботами о самом младшем, которому исполнилось 2 года.
Поэтому мужчина отдал сынишку на усыновление, и спустя некоторое время Джефф переехал в Австралию с приёмной семьёй.
Он счастливо прожил свою жизнь, став отцом нескольких детей и дедом нескольких внуков.
Однако, Джефф нередко думал о своей родной семье и сумел отыскать братьев, с которыми его так давно разлучили.
Оказалось, что и старшие братья интересовались тем, как сложилась судьба младшего родственника. Интернет позволил мужчинам заново познакомиться и подружиться.
Теперь же Тед едет в Австралию, чтобы наконец увидеть братишку. Остальных двух братьев на трогательной встрече не будет.
Джон, самый старший, скончался в 2010 году, а здоровье брата Барри не позволяет ему путешествовать.
Опубликовано: Антон Райт
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