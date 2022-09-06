Александр Ревва с женой впервые вышли в свет после слухов об эмиграции
Пара посетила премьеру голливудского варианта «Иронии судьбы» в одном из московских кинотеатров.
Последние несколько месяцев Александра Ревву подозревали в эмиграции в Испанию.
Шоумен эти слухи не оспаривал, но недавно прибыл в Москву.
Впервые Ревву увидели 1 сентября. когда он привел младшую дочь на школьную линейку.
А теперь Артур Пирожков вместе со своей женой Анжеликой пришли на премьеру голливудской версии «Иронии судьбы» в одном из кинотеатров Москвы, сообщает КП.
Артист был одет в куртку из питона, джинсы и белую рубашку. Супруги были в отличном настроении, улыбались и активно позировали фотографам.
Ранее мама Александра Реввы заявляла, что сын выехал в Испанию на отдых, он очень сильно любит Россию и обязательно вернется туда, где состоялся, как артист и творческая личность.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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