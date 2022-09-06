Александр Ревва с женой впервые вышли в свет после слухов об эмиграции

Пара посетила премьеру голливудского варианта «Иронии судьбы» в одном из московских кинотеатров.

Последние несколько месяцев Александра Ревву подозревали в эмиграции в Испанию.

Шоумен эти слухи не оспаривал, но недавно прибыл в Москву.

Впервые Ревву увидели 1 сентября. когда он привел младшую дочь на школьную линейку.

А теперь Артур Пирожков вместе со своей женой Анжеликой пришли на премьеру голливудской версии «Иронии судьбы» в одном из кинотеатров Москвы, сообщает КП.

Артист был одет в куртку из питона, джинсы и белую рубашку. Супруги были в отличном настроении, улыбались и активно позировали фотографам.

Ранее мама Александра Реввы заявляла, что сын выехал в Испанию на отдых, он очень сильно любит Россию и обязательно вернется туда, где состоялся, как артист и творческая личность.