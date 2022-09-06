Эрдоган считает, что Европа сама спровоцировала газовый кризис

Турецкий лидер заявил, что Европа пожинает «то, что посеяла», и ее ожидает очень «сложная зима».

Европа сама виновата в грядущих проблемах, которые могут возникнуть зимой в результате сокращения газовых поставок из России. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает НСН со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что Европа пожинает "то, что посеяла", и ее ожидает "сложная зима".

"У Турции проблем в газовом вопросе не намечается", - заметил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в ситуации с поставкой энергии в Европу виноваты «горе-политики», решившие ввести антироссийские санкции.

Представитель Кремля допускает, что с наступлением холодов проблема может усугубиться, пишет RT.