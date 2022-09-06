Эрдоган считает, что Европа сама спровоцировала газовый кризис
Турецкий лидер заявил, что Европа пожинает «то, что посеяла», и ее ожидает очень «сложная зима».
Европа сама виновата в грядущих проблемах, которые могут возникнуть зимой в результате сокращения газовых поставок из России. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает НСН со ссылкой на Anadolu.
Турецкий лидер подчеркнул, что Европа пожинает "то, что посеяла", и ее ожидает "сложная зима".
"У Турции проблем в газовом вопросе не намечается", - заметил Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в ситуации с поставкой энергии в Европу виноваты «горе-политики», решившие ввести антироссийские санкции.
Представитель Кремля допускает, что с наступлением холодов проблема может усугубиться, пишет RT.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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