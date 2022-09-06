Самолёт авиакомпании «American Airlines», прибывший в Северную Каролину (США), стал причиной беспокойства сотрудников аэропорта
Причиной пугающего резкого запаха в самолёте стал разбитый лак для ногтей. Местная пожарная служба направила пять машин для расследования инцидента.
Высадка пассажиров прошла в обычном режиме, и неприятности начались в тот момент, когда члены наземной команды аэропорта открыли багажное отделение самолёта и почувствовали необычный резкий запах.
Местная пожарная служба направила пять машин для расследования инцидента.
К счастью, расследовать было особенно нечего.
Пожарные выяснили, что странный аромат, так всех напугавший, исходил от разбившегося флакона с лаком для ногтей.
Самолёт вернулся в строй, так что в результате происшествия никто не пострадал.
Кроме лака и некоей путешественницы, лишившейся своего косметического средства.
Опубликовано: Антон Райт
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