Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит, передав пост премьера Трасс

Борис Джонс со своей супругой покинул резиденцию на Даунинг-стрит, передав пост премьера-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, Борис Джонсон, занимавший кресло премьера Соединённого Королевства с 2019 года, вместе со своей женой Кэрри Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне.

Британский телеканал Sky News вёл прямую трансляцию прощальной речи Джонсона, где передавший пост премьер-министра Великобритании новоизбранной Лиз Трасс, поблагодарил всех, кто провёл с ним три года в резиденции премьера, отметив своего пса Дилина, но оставив без внимания знаменитого кота Ларри, служащего главным мышеловом на Даунинг-стрит, 10.