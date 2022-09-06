Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит, передав пост премьера Трасс
Борис Джонс со своей супругой покинул резиденцию на Даунинг-стрит, передав пост премьера-министра Великобритании Лиз Трасс.
Во вторник, 6 сентября 2022 года, Борис Джонсон, занимавший кресло премьера Соединённого Королевства с 2019 года, вместе со своей женой Кэрри Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне.
Британский телеканал Sky News вёл прямую трансляцию прощальной речи Джонсона, где передавший пост премьер-министра Великобритании новоизбранной Лиз Трасс, поблагодарил всех, кто провёл с ним три года в резиденции премьера, отметив своего пса Дилина, но оставив без внимания знаменитого кота Ларри, служащего главным мышеловом на Даунинг-стрит, 10.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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