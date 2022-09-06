Бизнесмен из Меделина зарабатывает деньги, продавая воздух своего родного города
Хуан Карлос Альварадо, молодой предприниматель из Медельина (Колумбия), утверждает, что зарабатывает по несколько сотен долларов в день.
При этом товар, который продаёт молодой мужчина, довольно необычен — это воздух его родного города.
Многие называет Медельин городом вечной весны из-за мягкого климата, и вот как раз такой весной торгует Хуан Карлос.
Он создал эффективный воздушный коллектор, которому требуется от 15 до 30 минут, чтобы собрать воздух, после чего странный продукт помещается в бутылочку.
При этом бизнесмен собирает не просто чистый воздух, а именно городской.
Хуан Карлос отказывается обсуждать устройство придуманного им коллектора, опасаясь промышленного шпионажа.
Многие называют мужчину мошенником, в прямом смысле делающим деньги из воздуха, но он не согласен с таким мнением.
Сбор воздуха, как он заявляет, не так прост.
Кроме того, он предлагает покупателям подышать качественным воздухом города вечной весны, заплатив 5 долларов за бутылку.
Опубликовано: Антон Райт
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