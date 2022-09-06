Маленький турист пострадал от аллергии на, казалось-бы совсем безобидную, татуировку хной
Обеспокоенная мать семейства выступила в соцсетях с напоминанием о том, что временные татуировки хной подходят далеко не всем.
Женщина опубликовала фото, на котором видно, во что превратилась рука её сынишки.
А ведь маленький турист, отдыхавший с мамой на Бали (Индонезия), всего лишь пожелал сделать временную тату.
В итоге у мальчика возникла сильная аллергическая реакция, которая не только причиняла ребёнку страдания, но и выглядела довольно шокирующе.
Мама мальчика уверена, что всегда нужно помнить про возможную опасность татуировок хной.
Сама она раньше читала подобные истории, но в тот момент, когда сын попросил сделать ему тату, важная информация совершенно вылетела из головы мамы, решивший порадовать любимое чадо.
Опубликовано: Антон Райт
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