Маленький турист пострадал от аллергии на, казалось-бы совсем безобидную, татуировку хной

Обеспокоенная мать семейства выступила в соцсетях с напоминанием о том, что временные татуировки хной подходят далеко не всем.

Женщина опубликовала фото, на котором видно, во что превратилась рука её сынишки.

А ведь маленький турист, отдыхавший с мамой на Бали (Индонезия), всего лишь пожелал сделать временную тату.

В итоге у мальчика возникла сильная аллергическая реакция, которая не только причиняла ребёнку страдания, но и выглядела довольно шокирующе.

Мама мальчика уверена, что всегда нужно помнить про возможную опасность татуировок хной.

Сама она раньше читала подобные истории, но в тот момент, когда сын попросил сделать ему тату, важная информация совершенно вылетела из головы мамы, решивший порадовать любимое чадо.