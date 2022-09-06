Преступника в костюме «Капитана Америка» с игрушечным пистолетом в Бразилии забили насмерть

Житель Манауса (Бразилия), вставший на преступный путь и явившийся в пиццерию с целью ограбления, жестоко поплатился за свои криминальные замыслы.

Злоумышленник, надевший маску супергероя, известного как Капитан Америка, угрожал персоналу и посетителям ножом и пистолетом.

Однако, клиенты пиццерии быстро разобрались, что если нож грабителя ещё может представлять опасность, то пистолет является всего лишь игрушкой.

На 23-летнего преступника набросилась целая толпа — мужчину так сильно избили, что позже он скончался в больнице от полученных травм.

Преступление (включая и попытку ограбления, и жестокое избиение) было зарегистрировано в местном полицейском участке.

Представители власти сообщили, что неудачное ограбление стало для злоумышленника как минимум вторым за вечер.

Видимо, первое преступление прошло куда плодотворнее, ведь у скончавшегося незнакомца обнаружили несколько мобильных телефонов, хозяином которых он не являлся.