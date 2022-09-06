Эрдоган: Европа будет «пожинать то, что посеяла», столкнувшись этой зимой с дефицитом газа

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что Европа сама виновата в грядущих энергетических трудностях из-за сокращения поставок газа по «Северному потоку».

6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции ответил на просьбу представителей СМИ дать оценку ситуации с решением «Газпрома» сократить поставки природного газа по «Северному потоку» в Европу.

Эрдоган утверждает, что европейские страны будут «пожинать то, что посеяли», проведя грядущую суровую зиму с серьёзными проблемами, вызванными дефицитом «голубого топлива» и рекордно высоких цен на электроэнергию и газ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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