Эрдоган: Европа будет «пожинать то, что посеяла», столкнувшись этой зимой с дефицитом газа
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что Европа сама виновата в грядущих энергетических трудностях из-за сокращения поставок газа по «Северному потоку».
6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции ответил на просьбу представителей СМИ дать оценку ситуации с решением «Газпрома» сократить поставки природного газа по «Северному потоку» в Европу.
Эрдоган утверждает, что европейские страны будут «пожинать то, что посеяли», проведя грядущую суровую зиму с серьёзными проблемами, вызванными дефицитом «голубого топлива» и рекордно высоких цен на электроэнергию и газ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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