Генетик Кокорина заявила что рак у Заворотнюк и Фриске появился из-за процедуры ЭКО

Генетик Ольга Кокорина связала две трагические судьбы Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк и пришла к выводу, что причиной онкологии у обеих знаменитостей является ЭКО.

Врач рассказала, что экстракорпоральное оплодотворение несет за собой очень опасные последствия - и рак один из них. Многие женщины узнавали о своем диагнозе намного позже после проведенной процедуры.

Однако научно доказанной теории по этому вопросу нет. Единственные вещи, которые могут спровоцировать росту раковой опухоли - это генетическая предрасположенность и возврат.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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